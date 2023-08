Biella, alla guida ubriaco su un'auto ancora sotto sequestro: nei guai un 40enne

Rimane coinvolto in un incidente stradale autonomo, raggiunto dalle forze dell'ordine viene trovato positivo alla guida.

A finire nei guai un biellese di circa 40 anni, denunciato per giuda in stato di ebbrezza. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe urtato con la ruota dell'auto un marciapiede della città di Biella. Sul posto la Polizia per gli accertamenti di rito: alla fine, si è scoperto che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo. Così, oltre al ritiro della patente, è stato anche sanzionato e deferito all'autorità giudiziaria.