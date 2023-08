A terra sul pavimento, allarme per un uomo in difficoltà: a Chiavazza anche l'elisoccorso VIDEO

A terra sul pavimento, allarme per un uomo in difficoltà: a Chiavazza anche l'elisoccorso (servizio di Mattia Baù)

Allarme a Chiavazza per un uomo in difficoltà. È successo stamattina: stando alle prime informazioni raccolte, un residente è finito sul pavimento della sua abitazione per cause da accertare.

In breve tempo, si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco, assieme al personale sanitario del 118 per la prima assistenza. Presente anche l'elisoccorso che ha richiamato l'attenzione dei cittadini.

In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.