50enne ruba profumi e cosmetici da 300 euro. Ma viene fermata dai Carabinieri nel parcheggio del supermercato

Manette ai polsi di una vercellese di 50 anni che, nei giorni scorsi, ha tentato di allontanarsi a bordo della sua auto con profumi e cosmetici rubati dall'interno di un supermercato di Occhieppo Inferiore.

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 18 agosto: stando alle ricostruzioni del caso, la donna aveva rimosso le placche antitaccheggio dai prodotti di bellezza occultandoli all'interno di una borsa. Superate le casse, ha poi pagato alcuni articoli di esiguo valore proprio per non destare sospetti.

Ma una volta giunta nel parcheggio del centro commerciale è stata bloccata dai Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore che hanno proceduto agli accertamenti di rito. Alla fine, è stata rinvenuta la merce sottratta per un valore di quasi 300 euro, poi restituita ai legittimi proprietari.

La donna, nota alle forze dell'ordine per specifici precedenti penali e gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. In seguito, è comparsa davanti al Gip nell'udienza di convalida.