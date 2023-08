Buon numero di visitatori in Valle Cervo per la passeggiata Passi, Luoghi e Voci FOTO

“Per la passeggiata Passi, Luoghi e Voci organizzata dalla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sabato 19 agosto abbiamo dovuto respingere molte iscrizioni: il numero dei partecipanti è stato bloccato a trenta persone per poter ascoltare, tutti e bene, le testimonianze di tre Valëtte ultra ottantenni che gentilmente si sono prestate a raccontarci storie, aneddoti e memorie della loro vita”. A raccontarlo gli organizzatori.

E aggiungono: “Alla partenza alla frazione Asmara abbiamo ascoltato la signora Adila Macciotta, colonna portante dell' omonimo ristorante da tutta la vita che, con molta disinvoltura, ha ripercorso la storia dell'attività di famiglia. Siamo saliti alla frazione Driagno per visitare l’oratorio di San Paolo sotto la guida di Ebe Bena la cui famiglia ne è custode fin dai suoi bisnonni. Scendendo ad attraversare il torrente Cervo sulla punteggia che unisce le frazioni Piana e Malpensà abbiamo ascoltato varie indicazioni sui luoghi e sulla storia della preparatissima guida turistica ed escursionistica ambientale Marialaura Delpiano per salire poi sul versante della Banda Soulia a percorrere la via interna dell'abitato di Quittengo ad incontrare Mafalda D'Agostin che ci ha raccontato della vita del paese di un tempo e della sua esperienza di pendolare da Quittengo a Sagliano per il lavoro prima col treno dalla Balma poi con il pullman di linea sulla strada di fondovalle,ed infine, avendo preso la patente, con la propria auto partendo da casa senza piu' dover percorrere a piedi strade e mulattiere al mattino ed alla sera”.

Il gruppo attentissimo ha apprezzato di poter visitare borgate e percorrere pedonali ai più sconosciute, di ascoltare notizie storiche culturali e naturalistiche dispensate durante il percorso e di aver conosciuto tre esperienze del tutto diverse tra loro di lunghe vite trascorse nella Bürsch. In questo piacevole pomeriggio è emerso anche che se nel caotico mese di agosto pare che non ci sia alcun luogo tranquillo, nemmeno in Valle Cervo, basta allontanarsi un poco dalle solite mete per essere a contatto con la natura in una dimensione ricca di storia e a misura d'uomo, a dimostrazione che la Valle Cervo tutta è una meta interessante ed offre piacevoli sorprese in ogni stagione.

La Casa Museo proporrà in settembre, con lo stesso ‘format’ una passeggiata in altri paesi dell'Alta Valle del Cervo, naturalmente ne verrà data ampia comunicazione.