Quaregna Cerreto, parco chiuso per pericolo caduta piante

L'area verde a Quaregna Cerreto è chiusa per pericolo caduta piante. A darne notizie suo social è lo stesso sindaco Katia Giordani che scrive:

"A seguito della caduta della pianta ottuagenaria avvenuta nella notte tra il 14 e 15 agosto, vista la pericolosità di un altro cerro che presenta il tronco cavo, abbiamo chiuso il parco in via precauzionale in attesa di esame VTA Statico da parte di un agronomo certificato che valuterà la stabilità della pianta, prassi obbligatoria prima di ogni intervento parziale o radicale, in caso di alberi storici".

L'accesso sarà vietato fino alla revoca dell'ordinanza.