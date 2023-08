Direttori generali delle Aziende sanitarie: il nuovo bando della Regione Piemonte

La Giunta regionale ha indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le aziende sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione Piemonte, nonché presso l'azienda Zero pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17/08/2023.

Le domande, da inviare esclusivamente via PEC a personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, dovranno pervenire entro il 6 settembre.

In particolare - si legge nella delibera di giunta regionale - il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso una o più aziende sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria. Per ciascuna azienda sanitaria regionale, la Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale, da proporre al Presidente della Giunta regionale, nell’ambito della quale verrà scelto, ai fini della nomina, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.

Non potranno essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l’azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è riferita.