"Complimenti, si fa per dire, al CUP regionale di prenotazione visite" una lettrice scrive

Una lettrice scrive:

"Stavo cercando di prenotare attraverso il CUP regionale una visita fisiatrica. Attendo con pazienza venti minuti e comprendo che le richieste sono numerose perciò mi armo di buona pazienza e quando l'operatore risponde, chiedo quanto mi serve.

La risposta dell'operatore è chiara: a Biella non c'è posto, "se vuole signora a Torino".. "per me è lonta...." non riesco nemmeno ad esprimere una frase intera che l'operatore mi chiude la telefonata senza che abbia la possibilità di valutare tempi anche più lunghi e in posti magari più vicini.

Subito entra il disco per esprimere la valutazione del servizio utilizzato... no comment.

Complimenti alla "professionalità" dell'operatore. E poi ci si stupisce se gli utenti del servizio nazionale sono imbufaliti".