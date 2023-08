A Camandona per la Riqualificazione della strada comunale dell’Alpe 289.000 dal Governo

Il comune di Camandona ha partecipato al bando “Messa in sicurezza del territorio e il progetto di “ Riqualificazione della Strada dell’Alpe” è stato finanziato al 100% per la somma di €. 289.000 dal Ministero dell’Interno.

Nell’ottica della “Riqualificazione della strada comunale dell’Alpe” per la realizzazione di una pista di collegamento tra Camandona ed il Bocchetto Sessera per la quale sono già state eseguite lo scorso anno le opere di un primo lotto di lavori, l’Amministrazione ha deciso di eseguire il completamento della manutenzione della Strada dell’Alpe con opere che partiranno dalla frazione Cerale fino al Santuario del Mazzucco ed alla Bunda Granda compreso il rifacimento della cartellonistica deteriorata e la messa in sicurezza della zona franata in frazione Mino.

"L’iniziativa di rendere percorribile ai fuoristrada e alle mountain bike il tratto del Monte Terlo con la costruzione di un nuovo tratto di pista i cui lavori sono terminati la scorsa primavera - spiegano dal Comune - ha ottenuto un grande successo tra gli appassionati della bicicletta assistita, tanto che quest’anno abbiamo deciso di partecipare ad un consorzio tra Tavigliano (capo commessa) Camandona e Callabiana, per l’esecuzione di un circuito ciclistico che partirà da Pratetto, per raggiungere il Bocchetto Sessera, la Marchetta, Carchessio e Monduro e per ritornare a Pratetto. In questo caso la spesa di circa 100.000 € verrà finanziata dai comuni per il 20% e dal GAL per l’80%".