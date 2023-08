Caldo, Nerone infiamma l'Italia: oggi bollino rosso in 8 città

(Adnkronos) - Ondata di caldo africano sull'Italia, con l'anticiclone Nerone che porterà la terza ondata di calore di questa estate. Le temperature massime da oggi inizieranno ad accarezzare la soglia dei 36/37°C su molte aree del Centro, del Nord e della Sardegna.

Otto le città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona, Viterbo, Milano e Napoli.Restano in giallo oggi e nel fine settimana Ancona, Cagliari, Catania e Messina, mentre virano dal verde al giallo Bari, Reggio Calabria, Civitavecchia, Venezia e Pescara; Campobasso passa dall'arancione al giallo.

Ma una vera e propria tempesta di caldo è attesa per la nuova settimana. Come segnala ilmeteo.it, da Lunedì 21 infatti il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese. Si potranno rilevare punte prossime ai 38/39°C sulla Valle Padana con picchi anche di 40°C sulla Sardegna e nelle aree più interne del Centro, specie in Toscana. Qualche grado in meno al Sud anche se in un conteso comunque caldissimo specie su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche lucane.