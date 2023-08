A Sordevolo "Le Donne di Puccini", al pianoforte i fratelli Aurelio e Paolo Pollice

Al viaggio della rassegna Suoni In Movimento non poteva mancare un omaggio ai più importanti operisti italiani che identificano il nostro Paese nel mondo, nuovo appuntamento quindi per questa edizione che porta il nome di Concerto italianodomenica 27 agosto alle 16.30 presso il piccolo e ridente Comune di Sordevolo ai piedi delle suggestive Prealpi biellesi. Luogo in cui transitò Giacomo Puccini per raggiungere Giuseppe Giacosa all’opera sui libretti di Tosca, Boheme e Butterfly. In questa occasione si renderà omaggio al Maestro di Lucca con una galoppata attraverso le trascrizioni operistiche per tastiera a quattro mani dedicata alle Donne di Puccini. Protagonisti al pianoforte due eccellenze italiane, i fratelli Aurelio e Paolo Pollice.

La giornata prevede anche due visite guidate fra le 14,30 e le 16,30: al Museo della Passione che raccoglie testimonianze e memorie della celebre Passione di Sordevolo, e all’Archivio Lanificio Vercellone che raccoglie la storia di un’azienda di famiglia tra il 1730 e il 1899.

Sordevolo e Puccini, come si diceva, per nulla un caso: documenti testimoniano, infatti, che le cellette della foresteria di San Grato di Sordevolo ospitarono per parecchie stagioni Eleonora Duse e il compagno Arrigo Boito. Giuseppe Giacosa invece si innamorò di questo luogo nel 1870 e per più di dieci anni divenne il luogo dove compose i libretti delle sue principali opere in collaborazione con Giuseppe Illica: la Bohème, Madama Butterfly e la Tosca. Spesso veniva raggiunto sia da Giacomo Puccini che da Giosuè Carducci. Ed è proprio in ragione di questa frequentazione nel comune di Sordevolo del Maestro lucchese di cui nel 2024 si ricorderà il centenario della morte che il concerto che vuole essere un modo per descriverne la vita attraversata anche dal grande amore “biellese” d’origine, da poco identificato nei carteggi contenuti nell’epistolario recentemente pubblicato: Corinna Maggia, che gli fece perdere la testa per tre anni. Molte furono le amanti di Puccini, spesso senza gloria e senza storia. Altre: Manon, Mimì, Musetta, Tosca, Cio Cio San, Turandot e Liù le ha invece amate e scolpite con la sua musica rendendole eterne. Le vere donne di Puccini sono loro, riapparse in musica e parole grazie ai fratelli Aurelio e Paolo Pollice che raccontano vita, morte e melodie del Gran Maestro di Lucca, dense di rimpianti, disperazione, speranza, allegria, sensualità, illusione, amore.Da Manon Lescaut a La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Una galoppata a quattro mani dal 1893 al 1924 sull’asse Parigi, Roma, Nagasaki e Pechino, che ha convinto i melomani più irriducibili ad accogliere con indulgenza le trascrizioni operistiche in tastiera, specialmente se a metterci le mani sono due eccellenze come i fratelli Pollice.

A introdurre il concerto saranno alcuni attori dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

Il programma

Ore 15.30, Chiesa di Santa Marta visita guidata Museo della Passione

Ore 16.30 Concerto Chiesa ParrocchialeLe Donne di PucciniGiacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) Introduzione a cura dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo da Manon Lescaut (1 febbraio 1893 Teatro Regio - Torino) In quelle trine morbide Sola, perduta, abbandonata da La bohème (1 febbraio 1896 Teatro Regio - Torino)Sì, mi chiamano Mimì Quando men vo Donde lieta uscì da Tosca (14 gennaio 1900 Teatro Costanzi - Roma ) Non la sospiri la nostra casetta… Vissi d’arte da Madama Butterfly (17 febbraio 1904 Teatro alla Scala – Milano)Un bel dì, vedremo Coro a bocca chiusa Tu, tu, piccolo Iddio! da Turandot (25 aprile 1926 Teatro alla Scala – Milano) Straniero, ascolta! Tu che di gel sei cinta

Ore 17.30, Visita Guidata Archivio Lanifici Vercellone