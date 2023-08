Piazzo, fuga di gas a casa Masserano, foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Fuga di gas nell'appartamento a casa Masserano in piazza Cucco al Piazzo nel pomeriggio di oggi domenica 20 agosto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno individuato la perdita e hanno messo in sicurezza l'appartamento, e il 118 in via precauzionale.

Si attende ora l'arrivo dei tecnici del gas per provvedere alla riparazione della perdita.