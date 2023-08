Tollegno; c'è tempo fino a fine mese per iscrivere gli allievi delle scuole alla mensa

Le iscrizioni alla mensa nelle scuole di Tollegno ( sia per i nuovi utenti che per gli alunni che già frequentavano gli scorsi anni) vanno presentate esclusivamente online collegandosi direttamente al sito del comune di Tollegno: http://www.comune.tollegno.bi.it cliccando nella sezione servizi online per cittadini e imprese – mosaico sportello online del Comune – Presentazione istanze online – servizi scolastici – iscrizione servizi mensa scolastica.

Per accedere sarà necessario essere muniti di SPID o CIE