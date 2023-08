“Ready to Jump”, Candelo cerca un partner per il noleggio di e-bike

Il Comune di Candelo cerca un partner per il noleggio di e-bike, così da avviare il progetto di noleggio e-bike tra Ricetto e Baraggia.

Attraverso una delibera dell'8 agosto, la giunta Gelone approva infatti la manifestazione d’interesse per la ricerca di un partner per il noleggio mezzi così da avviare il progetto di noleggio e-bike tra Ricetto e Baraggia, in continuità con il percorso naturalistico in via di realizzazione grazie al sostegno e alla collaborazione di Fondazione Biellezza.

Intenzione dell’Amministrazione è proporre il servizio in via sperimentale per un periodo limitato di circa 1 anno (intendendo comunque esclusi i mesi invernali), essendo volontà dell’Ente far partire in modo proattivo questa importante opportunità sul proprio territorio, così da poterne valutare i dati economico-finanziari e auspicando per il futuro di attirare e sviluppare concretamente l’interesse imprenditoriale del territorio.

I costi derivanti dal progetto e quantificati a seguito della manifestazione d’interesse, verranno sostenuti grazie al contributo dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Il servizio, si legge ancora nel documento "Sarà attivato in sinergia con la locale Pro Loco, in linea e in continuità con la collaborazione esistente per quanto riguarda l’accoglienza al visitatore e i relativi servizi, e che in tal senso si intende stipulare un partenariato sperimentale tra Comune, Pro Loco e fornitore come sopra individuato, ai fini di sperimentazione del servizio e di raccolta dati, utili a verificare le potenzialità del servizio per il futuro".