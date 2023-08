A Borriana il Comune cerca volontari

Il Comune di Borriana riconosce il contributo cruciale che il volontariato offre alla comunità locale in termini di coesione sociale, sviluppo, solidarietà, partecipazione, cittadinanza attiva e cerca di sostenerlo anche attraverso attività di informazione, orientamento e promozione di eventi che permettono il contatto tra le realtà del territorio e i cittadini.

L'avviso è rivolto a tutti coloro che abbiano e vogliano dedicare del tempo libero alla cittadinanza. Il Comune di offre l’opportunità a tutti i cittadini di diventare volontari civici per la comunità.

L’Amministrazione Comunale di Borriana, anche quest’anno proporrà il progetto Pre Scuola rivolto a dare un servizio a quei genitori che, per esigenze lavorative, debbono portare a scuola i loro figli in orario pre scolastico; per mantenere tale servizio gratuito alle famiglie, stiamo cercando di organizzare il servizio con volontari che possano dedicare una mezz’ora a settimana all’assistenza dei bambini della Scuola Primaria in orario dalle 7.30 alle 7.55 dal lunedì al venerdì. A svolgere tale servizio, come negli anni precedenti, collaborano anche gli amministratori, in particolare il Sindaco; pertanto la necessità è di avere quattro persone per coprire l’intera settimana.

Si tratta di un’idea che vede la partecipazione attiva dei cittadini che vogliono mettersi in gioco dedicando qualche ora del loro tempo ai bambini delle nostre scuole.

Per tutti coloro che fossero interessati è sufficiente chiamare il Sig. Pierantonio Rasolo

Per adesioni CONTATTARE GLI UFFICI COMUNALI ENTRO SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Sig. Pier Antonio Rasolo - tel. 015.446104 tutti i giorni orario: 8.30-12.30 / 13.30-15.30

Sindaco Francesca Guerriero 338 8481492