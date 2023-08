"La Ex Funicolare riapre tra qualche giorno?"

La Ex Funicolare del Piazzo riaprirà tra qualche giorno?

E' la domanda che si fanno residenti, commercianti e gestori di locali del del Piazzo a 10 giorni dalla diretta Facebook del 10 agosto in cui il Sindaco Claudio Corradino aggiornava la cittadinanza sulla situazione dei lavori.

“Abbiamo deciso di affrontare i problemi strutturali dell'ex funicolare – diceva nella diretta Corradino – Ora ci vorranno 15 giorni per cambiare completamente la parte sopra, intervento che comporterà una miglioria. Riapriremo la funicolare dopo i lavori in modo da sfruttare la stagione estiva. Poi in inverno, in cui il Piazzo è meno frequentato, la richiuderemo per fare un intervento strutturale e radicale e per risolvere una volta per tutte la situazione: con l'impresa di manutenzione stiamo infatti studiando un sistema per cambiare completamento il destino dell'Ex Funicolare”.

Stando alle parole del Sindaco Corradino, l'Ex Funicolare dovrebbe riaprire tra 5 giorni, o comunque entro la fine di agosto, in modo da finire di “sfruttare la stagione estiva”.

E' per questo motivo che i residenti, e soprattutto commercianti e gestori di locali, chiedono un aggiornamento al primo cittadino.