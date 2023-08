A Sala ci sono le borse di studio per gli allievi più meritevoli

Il Comune di Sala Biellese al fine di incentivare i suoi giovani abitanti al proseguimento degli studi, concede annualmente premi in denaro agli studenti residenti in paese, più meritevoli.



Si invitano le famiglie a presentare la pagella completa di tutti i voti di ogni singola materia, per gli anni intermedi riferiti al secondo quadrimestre, mentre per gli anni terminali (medie, superiori e laurea), si dovrà tassativamente consegnare il diploma o il relativo attestato scolastico.



Sono istituite quattro categorie di premi, destinati rispettivamente a:

a) agli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione scolastica, limitatamente alle classi 3°, 4° e 5° elementare;

b) agli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione scolastica riguardanti le classi I°, 2° e 3° media;

c) agli studenti frequentanti le classi di scuola secondaria di 2° grado, compresi gli istituti professionali

d) possessori di Diploma di Laurea, sia da D.M. n. 270 del 22.10.2004, sia conseguito in base al vecchio ordinamento universitario.

I titoli di studio e i risultati scolastici, di cui sopra, devono essere conseguiti, necessariamente, tra il 1° agosto dell’anno precedente e il 31 luglio dell’anno, nel quale vengono concessi i premi.

I candidati, alla data del conseguimento del titolo o del risultato scolastico, devono essere residenti a Sala Biellese.



I premi per le diverse categorie saranno assegnati nella quantità e secondo le modalità seguenti:

a) N. 2 premi in denaro, riservati ai soggetti di cui alla lettera a) che risultano aver conseguito i migliori risultati scolastici.

I° premio: € 100,00

II° premio: € 50,00

In caso di parità del risultato conseguito da due o più soggetti, la somma verrà ripartita tra gli stessi.

b) N. 2 premi in denaro, riservati ai soggetti di cui alla lettera b) che risultano aver conseguito i migliori risultati scolastici.

I° premio: € 150,00

II° premio: € 100,00

In caso di parità del risultato conseguito da due o più soggetti, la somma verrà ripartita tra gli stessi.

c) N. 2 premi in denaro, riservati ai soggetti di cui alla lettera c) che risultano aver conseguito i migliori risultati scolastici.

I° premio: € 200,00

II° premio: € 150,00

In caso di parità del risultato conseguito da due o più soggetti, la somma verrà ripartita tra gli stessi.

d) N. 1 premio in denaro del valore di € 250,00, riservato ai soggetti, di cui alla lettera d) che abbiano riportato nel giudizio finale di Laurea la votazione di 110/110.

Nel caso in cui tale circostanza non si verifichi pienamente, saranno premiati anche i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 100/110, suddividendo tra gli stessi la somma disponibile.



Per l’anno scolastico 2022/2023 la domanda di partecipazione dovrà essere presentata tassativamente entro venerdì 08 settembre 2023 pena esclusione, presso gli uffici comunali, dove si potrà ritirare anche il regolamento per la concessione della borsa di studio.