A Occhieppo Inferiore pronti per essere pubblicati tre bandi

Oltre ai lavori della scuola per 600.000 euro e della palestra per un ammontare di 58.000 l'amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore detta il ritmo per uscire con 3 bandi gara ancora nel mese di agosto.

Le responsabili dell'ufficio tecnico e sociale pubblicheranno nella settimana dal 21 al 25 agosto 3 bandi:

◦ un bando di procedura negoziata senza previa pubblicazione ad invito sulla piattaforma Asmel per intervenire con lavori di risistemazione idraulica nell'alveo del torrente Romioglio e Oremo con importo gara di 222.000 euro per un totale con spese tecniche di 311.000, l'esame delle offerte è fissato per il 14/9 e l'aggiudicazione a fine settembre.

◦ una gara pubblicata su mepa per il servizio sgombero e rimozione neve e spargimento sale della durata di 3 anni per una cifra presunta di 24.000 euro;

◦ un bando di gara pubblicata su albo pretorio e sito comunale con procedura aperta per affidamento gestione foresteria di Occhieppo Inferiore, i corpetti per la galiziane dell'offerta saranno considerati con una % del 70% per elementi tecnici, gestionali e progettuali e del 30% gli elementi economici, partendo da una base d'asta di 780 euro con spese a carico del futuro gestore.