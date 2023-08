Cossato, il Consigliere Revello interroga sulla Scuola della Masseria

A Cossato Stefano Revello, Consigliere Comunale di minoranza, interroga sulla Scuola Infanzia e Primaria della Masseria, oggetto l'anno scorso di un intervento di riqualificazione energetica.

In particolare le interrogazioni riguardano la delibera di Giunta dello scorso 2 agosto, che prende atto del problema di infiltrazione di acqua dal tetto, rilevato in sede di collaudo, tanto che richiama il certificato di collaudo del 20 ottobre 2022.

Certificato di collaudo in cui si legge: “Il problema delle infiltrazioni all’interno della Scuola dell’Infanzia può potenzialmente costituire un grave rischio per l’incolumità degli occupanti. Le verifiche evidenziano che le infiltrazioni invadono il volume al di sopra del controsoffitto. Si richiede pertanto al Comune di porre in essere un piano di emergenza per evitare l’utilizzo dei locali durante e dopo la pioggia”.

Sempre nella delibera citata si legge che, a seguito di numerosi sopraluoghi, l'Amministrazione valutava come unica soluzione delle infiltrazioni una ”sovra copertura” ed un intervento di miglioria del deflusso dell'acqua, con un impegno di spesa di circa 62.620 euro".

Ecco alcune domande che Stefano Revello fa nelle sue interrogazioni: “Cos’è una “sovra copertura”? Considerato il progetto complessivo di 1, 290 milioni di euro, quanto sono costate le opere di rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia? Tra le possibili cause della necessità di ovviare alle infiltrazioni c'è stato anche un errore di progettazione ? Chi ha validato tecnicamente e chi abbia approvato tale progetto? Le infiltrazioni sono riconducibili alle responsabilità di progettista, direttore dei lavori, RUP, o appaltatore? E' necessario attivare le procedure a tutela del Comune per contestare errori o inadempienze ai fini della richiesta di rimborso del danno subito? Chi sono, e a quale titolo hanno partecipato, i rappresentanti del Comune che hanno partecipato ai sopralluoghi? Chi altro ha partecipato ai sopralluoghi? E' opportuno convocare con urgenza la competente commissione consigliare con tutti i soggetti interessati? E' necessario ed urgente avvalersi, oltre della consulenza di un legale, di quella di un tecnico esperto di opere pubbliche per accertare eventuali responsabilità e per accertare la validità della soluzione “sovra copertura” ?”

Oltre alle interrogazioni ha chiesto al Segretario Comunale di informare la Procura della Corte dei Conti di Torino.