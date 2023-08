Vigliano: Collisione tra auto e scooter - Foto Benedetti per newsbiella

I rilievi dell'incidente tra un'auto e uno scooter, in via Libertà a Vigliano, sono stati effettuati dai Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.

Nel frattempo i sanitari del 118 hanno condotto in ospedale il motociclista di cui al momento non si conoscono le condizioni fisiche.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.