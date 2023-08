Lunedì 21 agosto sarà possibile dare l'ultimo saluto a Michael Damiani il ragazzo ritrovato senza vita che dal 27 luglio non aveva più dato notizia di sè ai famigliari. Leggi Michael Damiani è stato ritrovato

La benedizione al caro Michael avrà luogo alle 11 a Biella presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis in corso San Maurizio.

In seguito in caro Michael proseguirà per il Tempio Crematorio.