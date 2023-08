I vicini non lo vedono da due giorni. Uomo trovato morto in casa a Bioglio

Tragedia a Bioglio, dove un uomo di 61 anni è stato trovato morto nella sua abitazione.

Intorno alle 2,30 di questa notte di sabato 19 agosto è arrivata la chiamata al 112: a comporre il numero sono stati i vicini che non vedevano l'uomo da due giorni hanno notato la luce accesa e si sono allarmati.

Ad intervenire sono stati anche i Vigili del Fuoco che hanno aperto l'abitazione dove è stato trovato l'uomo privo di vita, il 118 e i Carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del decesso ma sembra che si tratti comunque di cause naturali.

La salma è stata affidata ai famigliari.