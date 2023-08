Blitz dalla Polizia: 57enne biellese arrestato, aveva 7 piante di marjuana in giardino

Blitz nella notte da parte della squadra mobile della Questura di Biella, presso l’abitazione di un cittadino italiano, di 57 anni, residente in provincia, che ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di piante di marjuana.

Tramite un’accurata analisi investigativa si è avuto modo di constatare presso l’abitazione del cinquantasettenne un flusso anomalo ed eccessivo di persone, tale da far presumere lo svolgimento di un’attività illecita.

Pertanto, tramite un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione, il personale della Polizia di Stato di Biella è riuscita a fermare ed identificare il cinquantasettenne alla guida di un veicolo.

Durante le fasi del controllo lo stesso appariva particolarmente nervoso ed insofferente fornendo agli operatori delle risposte alquanto evasive in merito alla sua attività lavorativa. Per tale ragione gli operatori hanno deciso di procedere mediante l’attività di perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire proprio nel giardino dell’abitazione la presenza di una serra manufatta all’interno della quale si rinvenivano 7 piante di marjuana di diverse dimensioni.

All’interno dell’abitazione, invece, sono state rinvenute 6 confezioni in plastica contenenti inflorescenze di marijuana dal peso di oltre 950 gr. e 2 vasi in vetro contenente sostanza per un peso di quasi 30 gr.

In aggiunta a ciò, gli operatori hanno trovato la strumentazione necessaria per confezionamento della sostanza, bilancini di precisione e 1 macchina per il sottovuoto e forbici a molla utilizzate per pulire i rami di marjuana.

L’attività di perquisizione, poi estesa alla persona, ha permesso di rinvenire anche 4 telefoni cellulari presumibilmente utilizzati per concordare l’attività di vendita.

Alla luce di quanto rinvenuto, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il soggetto è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Biella in attesa dell’udienza dei prossimi giorni.