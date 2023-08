Biella, Vigili del Fuoco e 118 in soccorso di una donna caduta in casa, foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 nel pomeriggio di oggi sabato 19 agosto a Biella in via Dante.

Le squadre di via Santa Barbara sono state chiamate per aprire l'alloggio a una donna che è caduta in casa e non riusciva più ad alzarsi.

Una volta aperta la porta, la donna è stata affidata al personale medico ed è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.