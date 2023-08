BonTonTeen, il BonTon per le nostre teenager

Vi sembrerà strano ma sto dedicando ampio spazio al BonTon per teenager, addirittura con corsi di formazione in aula, a loro dedicati.

È un BonTon a tratti fuori moda, sicuramente inusuale perché mi rendo conto che rimangono incantate ad ascoltarmi per ore e mi confidano che certe “ovvietà” non le conoscevano e tantomeno le hanno mai praticate.

Oggi tratterò il Galateo del ristorante per teenager perché, prima o poi, una nostra teen si troverà a frequentarne uno, magari per un’occasione più formale rispetto al Fast Food e dunque, cosa fare?

Oddiooooooo…

Cara giovane amica che mi leggi, mi rivolgo direttamente a te, come se io fossi lì, al ristorante, a casa per indicarti cosa fare e cosa non fare.

Sei pronta?

Sia che tu sarai la padrona di casa, sia che tu sarai l’ospite, al ristorante o in altro luogo, le regole della apparecchiatura dovrebbero essere sempre le stesse:

di fronte a te troverai un piatto piano e uno fondo e una posata per ogni portata nell’ordine servizio, la piu lontana dal piatto sarà la posata del primo piatto servito.

Forchette a sinistra, coltello (con la parte tagliente verso il piatto) e cucchio a destra.

Tovagliolo a sinistra senza nessuna posata sopra e sarà il più lontano dal piatto.

Per le posate da dolce la cosa più semplice sarà portarle direttamente nel piatto insieme al dessert.

I bicchieri, almeno uno da acqua e uno da vino, andranno posizionati sulla destra del piatto, con davanti il più basso e via via gli altri in ordine di altezza.

Se sei la padrona di casa non dimenticate il centrotavola, sarà lui a decretare il tuo stile, sbizzarrisciti, evita solo alcuni errori: non mettere mai centrotavola troppo alti che non permettano ai commensali seduti uno di fronte all’altro di conversare, non mettere mai cose profumate, quindi, no alle candele con essenze e anche attenzione ai fiori troppo profumati, si rischia altrimenti di non apprezzare più l’attore principale della tavola che è il cibo.

Scegliete comunque sempre un centrotavola di dimensioni adatte al tavolo.

Queste alcune linee guida facili facili per l’apparecchiatura.

State sedute con la schiena dritta, non appoggiate mai i gomiti a tavola e le mani devono comunque sempre essere in vista.

Il tovagliolo, che sarà posto sulla sinistra, lo dovrete prendere con la mano destra in un angolo, così che ve lo troverete già magicamente dispiegato e pronto per essere posto sulle gambe.

Si, avete letto bene, sulle gambe, non infilato nel colletto della camicia.

Anche se siete super affamate dovete attendere che sia la padrona di casa a mettere in bocca il primo boccone, se siete al ristorante dovrete attendere la persona più importante del tavolo, che potrebbe essere la festeggiata in caso di un compleanno, o la persona più anziana.

Quando si inizia non è comunque una gara a chi termina il piatto per primo.

La testa non deve andare verso il piatto, ma la posata verso la bocca.

Ps: non si augura buon appetito.

Se è il vostro lui ad invitarvi al ristorante per la prima volta, è buona cosa arrivarci leggermente sazie, intendiamoci, non totalmente sazie perchè non è garbato che non mangiate nulla, però, considerando lo sforzo economico che il vostro partner dovrà affrontare, arrivare con la pancia un po’ piena risparmierà a lui la spesa di una portata e a voi la figura della mangiona.

Leggendo il menù NON dovete elencare i cibi che non vi piacciono accompagnati da commenti del tipo: “ Quello mi fa schifo “, Schifo non si deve mai dire !!!!!!

Se qualcosa non vi piace, escludetelo silenziosamente e scegliete quel piatto che darà piacere al vostro palato.