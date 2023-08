Riaperta la provinciale 315 a Castelletto Cervo

Ieri venerdì 19 agosto ha riaperto al transito il tratto di provinciale Sp 315 interessata, in via per Buronzo, da lavori di manutenzione straordinaria. I lavori di messa in sicurezza del ponte sono iniziati il 24 luglio.

"La strada avrebbe dovuto riaprire il 31 agosto - scrive nella sua pagina il Comune di Castelletto Cervo -. Si tratta dunque di una riapertura anticipata, risultato importante, merito del buon andamento del cantiere e dello sforzo congiunto di tutti i soggetti coinvolti, Provincia di Biella e impresa. L’esecuzione dei lavori, è bene ricordarlo, pur comprendendo il disagio che ogni cantiere inevitabilmente comporta, si era resa necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza di quel tratto di strada che rischiava di cedere. Un grazie alla Provincia di Biella che ha risposto in maniera puntuale e con professionalità, dimostrando, come sempre, grande attenzione al territorio. In particolare grazie al Presidente Emanuele Ramella Pralungo, agli uffici e ai tecnici".