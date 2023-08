Divieto strada delle Ramasse, il pensiero di Mario De Nile

"Se la Provincia non ha le risorse per mantenere in efficienza le strade che già ci sono, perché farne di nuove?"

Riceviamo e pubblichiamo: "La Provincia di Biella ha vietato la circolazione dei ciclisti nella strada delle “Ramasse” in quanto dissestata e pericolosa.

Ci spiace che anziché interdirla non abbia preferito rimetterla in sesto, essendo una bella salita con strappi impegnativi utilizzatissima da coloro che dalla Valle Elvo decidono di salire ad Oropa e a suo tempo apprezzata anche da ciclisti turisti, in quanto inserita nel circuito nazionale delle Gran Fondo.

Non avendo coscienza del bilancio provincia, non possiamo sostenere che sarebbe stato possibile effettuare dei risparmi o altre allocazioni della spesa per risistemare questa strada, e accettiamo la chiusura.

Una cosa, però, non ci torna.

Il presidente Ramella sta dicendo che vuole investire molte risorse pubbliche per realizzare la circonvallazione di Occhieppo Superiore.

Premesso che da amanti dello sport e dell’ambiente, siamo sempre scettici quando si parla di nuovo consumo del suolo, e la siccità di inizio anno e le alluvioni di metà anno speravamo fossero state in grado di sensibilizzare anche chi è meno attento alla natura, ma evidentemente non si è trattato di eventi sufficientemente catastrofici.

La domanda però è un’altra: se la Provincia non ha le risorse per mantenere in efficienza le strade che già ci sono, perché decide di farne di nuove?

Se una famiglia faticasse a pagare il mutuo della casa e la rata della macchina, non credo che deciderebbe di fare un altro finanziamento per andare in vacanza.