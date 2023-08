L'acqua erogata dall'acquedotto comunale gestore CORDAR Biella Spa in Frazione Molinengo in Valdilana non è potabile.

Pertanto le acque erogate dall'acquedotto comunale di Frazione Molinengo potranno essere usate per scopi alimentari solo previa bollitura o clorazione.

A darne notizia è l'amministrazione di Valdilana attraverso i social, facendo riferimento a un'ordinanza che porta la data del 2 agosto.