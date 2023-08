Oropa Music Festival: la rassegna classica con protagonisti internazionali.

Dal 28 agosto al 3 settembre il territorio ospiterà grandi momenti di musica con artisti di fama internazionale.

Ricordiamo che l'evento Oropa Music Festival è stato ideato dal giovane concertista biellese Federico Gad Crema, che ha chiamato a raccolta solisti affermati di fama internazionale, che si esibiranno insieme all’innovativa “Peace Orchestra Project”, sotto la direzione di rinomati direttori d’orchestra. L'obiettivo della “Peace Orchestra Project" è quello di rafforzare la comunità e sensibilizzare le generazioni più giovani al vero potere della musica classica. Il clima è di piena uguaglianza, inclusione e libertà: la musica unisce tutte le diversità attraverso un linguaggio emozionante che tutti possono comprendere. L’atmosfera magica della musica che purifica l'anima si trasforma in un progetto umanitario per un mondo nuovo. La "Peace Orchestra Project" si esibirà in tour, oltre che nel Biellese, anche a Locarno, Bologna, Rimini e Parigi.

