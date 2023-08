Rifiuti: un problema da non sottovalutare

L’obiettivo più importante da raggiungere nei prossimi anni è quello di ridurre il più possibile l’impatto delle nostre attività sull’ecosistema. L’uso di una grande quantità di materie prime e il rilascio nell’ambiente dei rifiuti sono due temi che finiscono per intrecciarsi strettamente tra di loro. Ognuno può fare la sua parte, sia i privati che le imprese. Proprio queste ultime possono rivolgersi per il trattamento degli scarti ad altre aziende, come ad esempio www.anecorifiuti.it , con sede in Lombardia e con le competenze per smaltire numerose tipologie di rifiuti.

Come si può affrontare al meglio questo problema? Le soluzioni da adottare sono molte. Scopriamole insieme nelle prossime righe.

Consigli per le aziende

Le aziende possono ritrovarsi a dover smaltire diversi tipi di rifiuti, in quantità a volte anche elevate. Molto dipende dal tipo di attività che si svolge, e non in tutti i casi è possibile ottimizzare l’uso di prodotti e materie prime.

Alcuni rifiuti sono tendenzialmente “innocui” e più facili da eliminare, mentre altri invece devono essere trattati in maniera specifica perché potrebbero nascondere pericoli sia per le persone che per l’ambiente.

Un esempio sono i prodotti di elettronica, che hanno al loro interno elementi che potrebbero avere effetti nocivi sull’ambiente, come ad esempio le batterie. Lo stesso vale per quei prodotti che provengono dalle attività tipiche del settore sanitario, con oggetti che potrebbero essere stati contaminati da virus e agenti patogeni di vario genere. Senza dimenticare altre situazioni, come lo smaltimento dei farmaci scaduti o delle vernici. Per questo motivo è necessario affidare lo smaltimento a aziende qualificate.

Riciclare: una soluzione per tutti

Riciclare è una opzione che può essere adottata da tutti, sia aziende che privati. Molti materiali possono essere attivamente riciclati, ed è questo lo scopo della raccolta differenziata: dividere tra di loro i singoli materiali, così da reimmetterli nella catena produttiva.

Attraverso il riciclo possiamo diminuire l’uso delle materie prime, che in molti casi non sono rinnovabili e potrebbero esaurirsi. Inoltre gli oggetti riciclati non finiscono nelle discariche, ma tornano a essere di nuovo utili sotto una diversa forma.

L’importanza di riutilizzare

Una soluzione più semplice e veloce del riciclo è quella di riutilizzare i prodotti, evitando di buttarli. Per poterlo fare bisogna scegliere oggetti realizzati con specifici materiali. Un esempio è quello delle bottiglie di vetro, che possiamo continuare a usare e a riempire di liquidi, come acqua e altre bevande.

Si tratta di una soluzione valida per molti contenitori, per questo consigliamo di fare attenzione quando si fa la spesa. Inoltre molte attività hanno riportato in auge il concetto di vuoto a rendere , che consente di restituire bottiglie e altri contenitori.

Usare meno prodotti usa e getta

L’abitudine di acquistare prodotti usa e getta porta alla produzione di una grande quantità di rifiuti, sia all’interno delle famiglie che nelle realtà imprenditoriali. Per diminuire la quantità di rifiuti è necessario utilizzare prodotti usa e getta il meno possibile, soprattutto quando non sono in nessun modo necessari.

Bicchiere e piatti di plastica sono da evitare, e lo stesso vale per i fazzoletti e le tovaglie di carta.