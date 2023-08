Per recuperare il cane scivola in un dirupo. Donna al Gorgomoro salvata dal Soccorso Alpino e dalla Croce Rossa

Intervento congiunto quello di ieri giovedì 17 agosto da parte di Soccorso Alpino e Croce Rossa al Gorgomoro a Biella.

Il fatto è accaduto intorno alle 15: una donna straniera in compagnia di una vicina di casa si era avventurata lungo l'area verde per una passeggiata, quando il suo cane è scivolato in una scarpata e per cercare di recuperarlo è caduta anche lei.

Nell'incidente la donna ha battuto il capo e una caviglia. La signora che era con lei ha chiamato il 112, ed è stato immediato l'arrivo del Soccorso Alpino con il fuoristrada che ha recuperato la malcapitata, l'ha imbarellata e portata alla chiesetta di San Giuseppe dove è stata caricata sull'ambulanza.

Durante l'operazione è stato recuperato anche l'animale della donna.

All'intervento ha partecipato anche un volontario della CRI che passava per caso nelle vicinanze dove è accaduto il fatto, e non ha esitato ad aiutare i sei uomini del Soccorso Alpino che erano stati inviati per l'intervento.