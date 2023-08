Camandona: donna cade dal balcone, trasportata in ospedale

E' stata trasportata in ospedale in gravi condizioni la donna che nel pomeriggio di oggi venerdì 18 agosto è cauta dal balcone al secondo piano della sua abitazione in frazione Cerale a Camandona.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e l'ambulanza ha trasportato la donna in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti.