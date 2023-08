Telecabina Romanina-Bielmonte, si parte con la progettazione

Con 300 mila euro di fondi PNRR in favore dei Comuni di Veglio e Piatto è ufficialmente partito il progetto della telecabina Romanina-Bielmonte.

Si tratta di un impianto, tecnicamente detto di “arroccamento”, costituito da una cabina, con circa 10 posti a sedere, a disposizione del turisti, e soprattutto degli sciatori, che eviterebbero trenta minuti di strada e di curve per raggiungere Bielmonte, e che arriverebbero a Bielmonte anche in caso di chiusura strade per neve.

Nel progetto, per cui si stimano necessari 20 milioni di euro, è previsto un parcheggio auto alla Romanina.

Di telecabina ha parlato anche il Vice Presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso durante la sua recente visita nel Biellese, in cui ha incontrato amministratori pubblici e imprenditori biellesi, come la famiglia Zegna ed i rappresentanti di Icemont, gestore degli impianti di Bielmonte.

A questi incontri era presente il Consigliere Regionale Michele Mosca: “La telecabina Romanina-Bielmonte è un’idea dei comuni della zona che ha incontrato il favore del territorio. Un idea che c’è da vent’anni, tornata in auge con il PNRR. Noi abbiamo fatto da collettore di tutte le proposte del territorio e le abbiamo mandate a Roma".

“Tenuto conto – continua Michele Mosca -che la famiglia Zegna sta investendo per far crescere il turismo sia estivo che invernale, la Regione Piemonte ha preso atto della volontà del territorio, ma vuole ragionare su uno sviluppo complessivo del turismo biellese. Uno viluppo che unisca Bielmonte alla Conca di Oropa, ed al progetto connessione-valli del Tracciolino, già partito con la Provincia. Uno sviluppo che porterebbe anche i privati ad investire”.