Controllo del cinghiale, si cercano cacciatori

E' stato pubblicato l'avviso per la selezione dei coadiutori nominativamente individuati per gli interventi di controllo del cinghiale nei territori di competenza della Provincia di Biella.

Per i cacciatori disposti a collaborare, sono necessari alcuni requisiti di base:

• Avere il porto d’armi ad uso caccia in corso di validità;

• Essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità per attività venatoria estesa per l'intero anno solare;

• Avereuno dei seguenti attestati/qualifiche: corso di formazione per i soggetti attuatori dei piani di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) ai sensi della DT. n. 1025/A1715A/2022 del 18.12.2022; qualifica di “selecontrollore” ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 ovvero dell’attestato di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere chiamati a coadiuvare la Provincia nei suoi interventi programmati; inoltre potranno essere chiamati dalle Associazioni Agricole e dall’ATC e CA di Biella per prelievi urgenti ed indifferibili, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e previa comunicazione dell’intervento alla Provincia di Biella.

La documentazione pubblicata sul portale della Provincia di Biella, al link: https://shorturl.at/gsJ89 www.provincia.biella.it