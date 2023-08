Biellese incontaminato: le Salvine della Valle Elvo FOTO e VIDEO

Luoghi incontaminati, un altopiano verdeggiante e pacifico: le Salvine, situate in Valle Elvo, a due passi dalla città di Biella, offrono panorami suggestivi e l’occasione per dedicarsi a se stessi. La morbida conformazione collinare offre l’occasione di una passeggiata all’aperto, sia per gli appassionati del dislivello, che per gli amatori in cerca di un luogo sereno e rigenerante.

I pascoli assolati offrono una splendida vista sul paesaggio circostante e la Val Padana ed è possibile perdere lo sguardo nei prati fioriti in primavera, o nella natura dormiente invernale.

L’ambiente, sempre vario, offre lo scorrere dei ruscelli, la vista sulle montagne circostanti (Mombarone e Mucrone), un pic-nic alla scoperta dei pascoli e delle baite, una scampagnata fra le località vicine (come Bagneri o Sordevolo), un trekking sulle vie del Tracciolino o un’avventurosa sessione di canyoning… tutto ciò a pochi minuti da casa!