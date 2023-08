PMLI Biella: "Un no fermo alla telecabina per Bielmonte" - nella foto la Galleria S. Maurizio periodicamente chiusa

Riceviamo e pubblichiamo:

"Michele Mosca ha organizzato un incontro itinerante tra le montagne biellesi con il Vice Presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, con alcuni sindaci della zona interessata dal progetto e con Paolo Zegna della Fondazione BIellezza/Oasi Zegna. Scopo dell'incontro è stato discutere delle prospettive turistiche di Biella e promuovere l'idea di una "telecabina" progettata per collegare la valle di Mosso a Bielmonte. Per quanto riguarda questa improbabile iniziativa, con un costo stimato di 20 milioni di euro, i comuni di Piatto e Veglio hanno già ricevuto un primo finanziamento di 300 mila euro per la fase di progettazione, proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Secondo Michele Mosca, l'intento di questa proposta è coinvolgere attivamente il territorio al fine di ampliare le opportunità turistiche nell'area montana. Egli sostiene che l'installazione di questa struttura di collegamento rappresenterebbe un ulteriore stimolo per il turismo locale, potenziando in particolar modo l'attrattiva della stazione di Bielmonte. Ci chiediamo se il sindaco Claudio Corradino, e il suo vice, Giacomo Moscarola, hanno ricordato al consigliere regionale, Michele Mosca, le priorità in merito alla promozione e valorizzazione del turismo a Biella come la riattivazione dell'ex funicolare e le verifiche di sicurezza dell'ascensore che collega il parcheggio del Bellone al Piazzo considerato che, recentemente, questo ascensore è rimasto bloccato proprio durante un'importante manifestazione in piazza Cisterna.

Il consigliere Mosca è stato informato che, a fine dicembre, saranno passati due anni di blocco totale della funivia di Oropa la quale, a cascata, ha provocato lo stop della cestovia del monte Camino e quindi l'abbandono totale dei ristoranti e bar nei pressi del lago del Mucrone con danni immensi all’immagine turistica locale. Gli è stato spiegato che la galleria di corso San Maurizio è soggetta a chiusure periodiche a causa di problemi mai risolti riguardanti il deflusso delle acque piovane? Da anni questa situazione rende l'importante arteria stradale – che collega Biella a Mongrando – inutilizzabile nei giorni successivi ai temporali.

È stato portato all'attenzione del consigliere che le associazioni dei pendolari biellesi sono costantemente sul piede di guerra a causa dei continui disservizi e degli orari inappropriati sulla tratta ferroviaria Biella Santhià? Inoltre, è stato sottolineato che il tratto Biella-Novara non è ancora elettrificato, e si continua a far viaggiare turisti e pendolari su vecchi treni a gasolio? Ci pare quasi incredibile che il consigliere regionale Mosca possa sostenere la creazione di una nuova struttura a un costo di 20 milioni di euro per collegare la valle di Mosso a Bielmonte, quando tale cifra potrebbe invece essere destinata al miglioramento e alla riqualificazione delle infrastrutture turistiche esistenti.

A nostro avviso c’è un evidente collegamento tra le assurde proposte avanzate dai rappresentanti locali della Lega e il loro leader nazionale di spicco, nonché Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sta spingendo per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina a ogni costo. Tale condiviso disegno politico si palesa nella realizzazione di progetti faraonici, piuttosto che sulla preservazione e il rafforzamento delle infrastrutture esistenti. L'Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) esprime totale opposizione alla creazione di nuove opere come la “telecabina” mentre si batte risolutamente per la ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture stradali, logistiche e turistiche presenti su tutto il territorio biellese".