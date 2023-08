Ritrovato l' escursionista disperso nel Parco Nazionale della Valgrande

Si è conclusa da poco l'operazione di ricerca per un escursionista disperso nel Parco Nazionale della Valgrande (Vb).

Le ricerche erano iniziate ieri mattina, 16 agosto, dopo che i famigliari ne avevano denunciato il mancato rientro. L'uomo, partito da Cicogna il 14 agosto aveva smarrito il sentiero ed era stato costretto a una prima notte all'addiaccio. La mattina del 15 aveva comunicato di stare bene e di aver capito dove si trovava. Ma in seguito non è più stato in grado di dare ulteriori indicazioni.

Da ieri mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile hanno avviato le ricerche operando via terra e via aria con gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Verso sera le squadre hanno udito dei richiami da una zona estremamente impervia e boscosa dove le ricerche aeree non hanno dato esito positivo. Con un'ultima rotazione dell'elicottero Vvf, una squadra del Soccorso Alpino è stata lasciata in zona per trascorrere la notte e cercare di raggiungere il disperso con il buio. L'uomo è stato individuato con maggiore precisione benché si trovasse in una zona impervia che non consentiva di raggiungerlo.