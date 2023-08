Villanova: scontro tra due auto, una si ribalta e l'altra finisce nel fosso

Incidente nella tarda serata di oggi giovedì 17 agosto, intorno alle 17,30 a Villanova tra due auto. Per la violenza dello scontro una si è ribaltata e l'altra è finita fuori dalla sede stradale, nel fosso che corre lungo le risaie.

Al volante dei mezzi c'erano un uomo e una donna, entrambi sono stati curati dal 118 ma sembra che le ferite riportate non siano gravi.

Sul posto, oltre all'ambulanza, sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia per i rilievi del caso.