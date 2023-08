Ciclista investito a Cossato, 40 giorni di prognosi

Incidente ieri mercoledì 16 agosto a Cossato sulla 232 all'angolo di via Amendola: un'auto, condotta da una 52enne di Mongrando ha investito un ciclista, un uomo di 70 anni di Quaregna Cerreto a bordo di un velocipide elettrico.

Il fatto è accaduto intorno alle 14 e sul posto oltre al 118, sono arrivati i Carabinieri per stabilire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, in seguito all'impatto, è stato sbalzato a terra e ha riportate ferite multiple giudicate guaribili in 40 giorni, salvo complicazioni.