Camburzano, casa divorata dalle fiamme nella notte, in salvo i proprietari. Ferito alla mano un Vigile del Fuoco, FOTO

Una casa a Camburzano in viale Matteotti nella notte di mercoledì 16 agosto è stata divorata dalle fiamme. In particolare il tetto e il secondo e il primo piano. Si è salvato il piano terra, ma le fiamme hanno interessato parzialmente anche le abitazioni circostanti. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Solo un Vigile del Fuoco è stato curato a una mano dal 118 in loco per un'ustione riportata durante l'intervento. Sul posto al momento si trovano ancora i Vigili del Fuoco che stanno ultimando le operazioni di spegnimento, il Nia (Nucleo investigativo) per risalire alle cause dell'evento e sono arrivati anche i Carabinieri.

Per conoscere le dinamiche dell'accaduto si dovranno aspettare le perizie ma sembra che l'incendio sia comunque partito dal tetto. La prima chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2,30 alla quale ne sono seguite molte altre, oltre a quelle dei proprietari dell'abitazione (una famiglia composta da mamma, papà e figlio) anche dei vicini che hanno visto le fiamme.

Sul posto sono intervenuti 6 mezzi del Vigili del Fuoco, per un totale di 5 squadre, di Biella e di Cossato e le operazioni sono state difficoltose in quanto la strada per raggiungere l'abitazione interessata dal rogo e quelle circostanti è molto piccola.

I proprietari della casa assieme al figlio sono stati ospitati dai vicini.