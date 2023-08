A Occhieppo Inferiore un camion perde gasolio facendo manovra, FOTO

Un camion stava facendo manovra quando ha iniziato a perdere gasolio.

E' successo nella mattina di oggi giovedì 17 agosto intorno alle 11 a Occhieppo Inferiore, in via Giovanni XXIII.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per chi era in transito lungo la via, in quanto i Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per la messa in sicurezza del mezzo, il personale di Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia del manto stradale, e la Polizia Locale si è occupata della viabilità e di apporre la segnaletica del caso affinchè auto e moto evitassero il punto della via nel quale c'è stato lo sversamento di gasolio.