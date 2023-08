Lavori ponte sul Cervo, Ramella Pralungo all'Anas sulla proroga: "Non c'è stato rispetto per i Biellesi"

Nonostante i numerosi incontri presso la Prefettura di Biella alla presenza degli Amministratori Locali, i suggerimenti e le preoccupazioni espresse per l'esecuzione dei lavori; gli interessamenti presso il Ministro delle Infrastrutture, dei rappresentanti politici locali e le rassicurazioni ottenute, prendo atto che a nulla è valso simile dispiego di risorse umane.

Non essendo imputabile tale ritardo al traffico veicolare o alla difficoltà di realizzare i lavori, né dall'andamento meteorologico, in qualità di rappresentante degli Enti Locali provinciali chiedo di conoscere le motivazioni di tale proroga, ovvero di essere messo a conoscenza del mancato rispetto dei termini contrattuali, concordati negli incontri sopra richiamati e contenuti nel cronoprogramma dei lavori.

Chiedo altresì quali misure sono state adottate affinché il prossimo 09/09/2023 non si giunga a una ulteriore richiesta di proroga.

Sicuramente con l'approssimarsi della ripresa delle attività lavorative, il procrastinarsi dei lavori avrà una ricaduta negativa nei confronti del traffico delle attività economiche del territorio e del traffico degli spostamenti privati, in primis nei tragitti casa-lavoro, vanificando così l'attività preventiva di programmazione svolta.

Come Amministratore traggo la conclusione che ogni sforzo profuso dagli enti locali per evitare questo stato di cose, è stato vano e chiedo quindi quali sono i provvedimenti che la Vostra azienda ha adottato affinché questi ritardi non si concretizzassero, perché sinceramente né io né la maggior parte dei Biellesi li abbiamo compresi!

Tanto era dovuto per il rispetto che meritano i Biellesi e che non hanno avuto dalla vostra azienda, nel caso specifico!