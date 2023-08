Carcere, trasporti, lavoro, elezioni. Delmastro: “Dare a Biella una marcia in più”, VIDEO

Durante un’intervista ad Andrea Delmastro, all’interno della sede FDI, abbiamo trovato una persona molto motivata, che ha espresso concetti molto chiari e un politico in continua maturazione.

“Intendiamo imprimere a Biella una marcia in più, non possiamo discostarci dalla velocità del governo”. Parola di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni che, ai taccuini del quotidiano Newsbiella.it, ha affrontato diverse tematiche: dall’occupazione nel Biellese, passando per i trasporti e il carcere di Biella fino agli scenari politici futuri del capoluogo, a meno di un anno dalle elezioni comunali.

Sottosegretario Delmastro, parliamo di Biellese: quali sono, secondo la sua opinione, le misure a favore della produzione di occupazione all’interno del nostro territorio?

“Credo che questo Governo abbia già messo in campo diverse misure che, a livello nazionale, hanno avuto delle importanti ricadute a livello locale: il core business rimane il manufatturiero, in quanto possiede un numero di addetti piuttosto importante e genera ricchezza sociale diffusa. Il taglio al cuneo fiscale che abbiamo effettuato, alimenta il mercato interno e grazie alla decontribuzione, il cuore dell’economia biellese viene foraggiata”.

All’interno del decreto approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, risulta un’ulteriore misura a favore dell’occupazione, ce la espone?

“La misura prevede un abbattimento della tassazione aziendale, dal 15 al 24% qualora, al posto della redistribuzione degli utili, si investa nuovamente a favore dello sviluppo. I macro-dati confermano l’incremento dei contratti a tempo indeterminato, statistica che rappresenta un record dal 2009 ad oggi”.

A proposito della delocalizzazione delle imprese, quali misure occorre predisporre a favore del Biellese?

“La delocalizzazione è un fattore che dobbiamo contrastare! Ne è l’esempio la Pedemontana: ad annunci altisonanti sono seguite altrettante cocenti delusioni, quando all’ultimo minuto, veniva ritratto il finanziamento. La volontà politica si rivolge al contrasto della delocalizzazione, offrendo incentivi a livello fiscale, ma senza contrastare le infrastrutture essenziali per la salute del territorio. Questa tematica rappresenta uno specifico obbligo che dobbiamo imporre ed imporci, al fine di accrescere il valore interno e di favorire lo sviluppo sociale ed economico, anche a favore delle eccellenze made in Italy”.

Passiamo alla politica locale: qual è il suo giudizio sull’operato del sindaco di Biella Claudio Corradino? Per lei rappresenta un candidato ideale?

“Corradino è una persona assolutamente onesta, è prematuro dare un giudizio definitivo. Stiamo ragionando sul futuro: Fratelli d’Italia coltiva l’ambizione di un secondo turno nel girone di ritorno, ma i pronostici sono prematuri. Giorgia Meloni è il centro-destra, ma possiede una marcia differente dagli stessi governi precedenti. Anche noi intendiamo imprimere a Biella una marcia in più, non possiamo discostarci dalla velocità del Governo e rendere solo un 50%, non si tratta dei nomi ma è una questione di squadra. L’Italia ha molto da recuperare e questa rappresenta un’occasione determinante!”.

Parliamo ora della tratta verso Milano: risolta la questione Pedemontana sarà possibile realizzare un collegamento ferroviario diretto? Quali le possibilità concrete?

“Una linea per Milano rappresenta una questione molto complessa e le linee in entrata sono di difficile gestione e realizzazione. Sono abituato a parlare solo dopo aver perseguito un obiettivo: come per la Pedemontana, gli interventi di manutenzione al tribunale di Biella e i nuovi agenti della polizia penitenziaria… È una partita molto complessa e richiederebbe enormi sforzi dal punto di vista infrastrutturale; temo che la soluzione non sia a breve termine”.

Ha citato le carceri: in questi giorni è stato approfondito l’argomento a livello nazionale, a Biella com’è la situazione?