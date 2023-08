La proroga dei lavori sul ponte fa sorridere (in verità, fa più che infuriare) se si passa oggi, 17 agosto, sul viadotto chiuso a metà: non c’è infatti un solo operaio che sia al lavoro per cercare di accelerare i tempi di riapertura e scongiurare che con il ritorno dei ragazzi a scuola la situazione precipiti.

Veramente ridicolo, anzi tragico.