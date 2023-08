"Perchè le luci nella galleria di corso San Maurizio sono sempre accese?" la segnalazione di un lettore

Non so esattamente da quante settimane è chiusa la galleria di Corso San Maurizio, ma penso che sia già passato in mese. Se non sbaglio si era allagata durante un forte temporale, è stata chiusa e non è più stata riaperta.

La domanda che sorge però spontanea, è: perchè durante tutta la giornata le luci restano sempre accese? Forse ci stanno lavorando? Sembrerebbe strano anche perchè le transenne sono sempre messe allo stesso modo e non si vedono mai mezzi nei paraggi, ma allora non converrebbe spegnerle?

Non mi ricordo esattamente quanto, ma tempo fa avevo letto che l'illuminazione delle gallerie costa tantissimo, forse l'impianto vale per tutte? Ma allora forse non varrebbe comunque la pena di valutare di farlo in modo che non valga per tutte le gallerie, visto che il primo tratto della strada che porta verso Mongrando è sempre allagato e quindi chiuso?