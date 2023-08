A Torrazzo si presenta "Signorine quasi perbene"

"Signorine quasi per bene" è il primo libro di Anna Botter e sarà presentato a Torrazzo sabato 26 agosto, alle 18 al Camping della Serra.



Dei quattro racconti della raccolta, il più lungo e centrale è La signorina Carla.



L’approccio quieto con cui si affrontano i fatti narrati in tutti i racconti di "Signorine quasi perbene" conferisce alla raccolta un aspetto mai pesante, ma appassionante accompagnatore del lettore fino al termine dell’opera, capace di descrivere donne dai profili comuni e dalle vite ordinarie, che modificheranno irrimediabilmente le loro storie in un battito di ciglia.