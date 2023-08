A Oropa, gli appuntamenti del fine settimana

CONCERTO D’ORGANO

Venerdì 18 agosto – ore 21 Suona il M° Sebastiano Domina Venerdì 18 agosto alle ore 21 Sebastiano Domina ritorna a Oropa con un secondo concerto d’organo: l’appuntamento fa parte della rassegna organizzata per celebrare il 150 ° anniversario della nascita di Pietro Magri. Il concerto avrà inizio con “Prière” di César Franck, un brano ricco di intensità emotiva, che trasmette una profonda preghiera attraverso il suono potente dell’organo. Seguirà poi “Danse Macabre” di Camille Saint-Saëns: in questa trascrizione per organo, l’organista dipingerà con i suoni le immagini della Danza Macabra, un tema caro all’iconografia medievale. Domina, con la sua abilità di unire passato e presente attraverso la musica, spazierà quindi tra le opere di Gigout, Bonnet, Vierne, per poi concludere con “Hommage à Frescobaldi” di Jean Langlais. Questo omaggio al celebre compositore italiano del XVI secolo, Girolamo Frescobaldi, rappresenta un tributo alla grande tradizione organistica del passato.

PROGRAMMA: C. Franck – Prière C. Saint-Saëns – Dance Macabre E. Gigout – Toccata en Si mineur J. Bonnet – Elfes L. Vierne – Sinfonia n°3 J. Langlais – Hommage à Frescobaldi

CONCERTO D’ARPA SOTTO LE STELLE

Sabato 19 agosto, sulla terrazza illuminata della Basilica Superiore A cura di Eleonora Perolini, con Annamaria Turicchi Un'esperienza indimenticabile attende gli amanti della musica e dell'arte, sabato 19 agosto, nella suggestiva cornice del Santuario di Oropa. La terrazza della Basilica Superiore ospiterà un eccezionale concerto d'arpa sotto le stelle, unendo momenti musicali a curiosità artistiche. L'evento, a cura di Eleonora Perolini con la partecipazione di Annamaria Turicchi, coinvolgerà i partecipanti in una serata unica, in cui le note dell'arpa elettrica e la voce si fonderanno in una melodia che avvolgerà il pubblico in un'atmosfera di emozioni profonde e suggestive. La delicatezza dell'arpa si unirà alla soavità della voce, creando un connubio magico che trasporterà gli ascoltatori in un viaggio sonoro indimenticabile. Per celebrare il 150° anniversario della nascita di Pietro Magri, il grande organista di Oropa, durante il concerto verrà eseguita l'opera "Le squille benedette", con commento del Maestro Alessandro Buccini. Ma l'esperienza non si limiterà solo alla musica. L'intervento della critica d’arte Paola Ferraris guiderà il pubblico alla scoperta di alcune curiosità storiche, raccontando in modo coinvolgente gli aspetti meno conosciuti della Basilica. Il Santuario di Oropa si rivelerà così sotto una luce nuova, aprendo le porte a una serata di connessione tra musica, arte e bellezza. Questo connubio tra elementi diversi, ma complementari, renderà il concerto d'arpa un'occasione imperdibile per immergersi nella spiritualità del luogo.

INFORMAZIONI

Ritrovo alla Basilica Superiore a partire dalle ore 21 e salita alla cupola ( Costo Euro 5). Inizio del concerto alle ore 22. Si consiglia di portare con sé una coperta o un cuscino per sedersi sulla terrazza e partecipare all’ascolto. In caso di brutto tempo il concerto si svolgerà all'interno della Basilica Superiore. Posti limitati: Info e prenotazioni tel. 338 4742613

VISITE GUIDATE: Sabato 19 agosto ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO. Costo 8 euro. Ritrovo ai cancelli del Santuario Domenica 20 agosto Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Costo 8 euro. Ritrovo ai cancelli del Santuario Da martedì a domenica (lunedì solo su prenotazione) : ore 15: salita alla cupola della Basilica Superiore. Costo 5 euro. Ritrovo alla Basilica Superiore