Ponte sul Torrente Cervo: lavori fino al 9 settembre

Non c'è pace per chi deve attraversare il ponte da Chiavazza verso via Candelo.

E' di oggi mercoledì 16 agosto l'ordinanza di Anas nella quale si legge che "l'Impresa Appaltatrice dei lavori ha richiesto una proroga dell'Ordinanza n. 341/2023/TO - Prot. CDG-0461233-U, finalizzata ad ottenere un'estensione dei termini per poter eseguire i lavori entro il 9 settembre 2023".

Inizialmente i lavori sarebbero dovuti finire il 18 agosto.

Il senso di marcia resterà comunque sempre in direzione Via per Candelo.