Cani, gatti e anche tartarughe, alla benedizione degli animali a San Rocco a Cossato, FOTO

C'erano cani, gatti e anche tartarughe alla benedizione degli animali domestici a Cossato questa mattina, oggi mercoledì 16 agosto, da parte di don Fulvio Dettoma in occasione della festa di San Rocco. Tanti i fedeli che hanno portato il proprio animaletto per il sacramento, al quale, novità di quest'anno, è stato consegnato anche un bandana con una piccola campanella. E chi non è riuscito a portare il proprio animale ha portato una sua foto.

"Fa piacere perchè anche nonostante il caldo c'è veramente tanta gente - commenta l'assessore Sonia Borin presente con il sindaco Enrico Moggio e altri rappresentanti della giunta e del consiglio comunale - . Fin da questa mattina sono tante le persone che sono venute alla fiera. E per me, ma per anche tanti altri cossatesi, quello della fiera di San Rocco è un appuntamento irrinunciabile.

E sempre come da tradizione, domani pomeriggio le giostre saranno aperte gratuitamente alle persone con disabilità.