Un lettore della Valle Cervo: "Vogliamo puntare sul turismo ed è tutto chiuso la vigilia di Ferragosto?"

Incredibile, e poi diciamo che il Biellese deve puntare sul turismo. La vigilia di Ferragosto io e altri miei amici abbiamo provato a prendere un aperitivo e ad avventurarci in Valle Cervo per cenare, vi dico solo che è stata un'avventura.

Erano poi le 19, non mezzanotte: persone che conosco, un gruppo di adulti e bambini alle 19 della Valle Cervo sono andati a Rosazza. In un locale all'aperto hanno chiesto un semplice aperitivo. Li hanno fatti accomodare e poi non li hanno serviti. Sono andati alla Balma e anche lì gli hanno risposto picche perchè era tardi. Per fortuna hanno trovato un locale con anni di esperienza alle spalle, sempre in zona, e hanno potuto cenare.

Io e dei miei amici siamo andati anche noi a Rosazza in un locale all'aperto e dopo tre quarti d'ora che non ci hanno servito abbiamo desistito e siamo andati a Piedicavallo. Anche qui, in un altro locale all'aperto, non ci hanno considerati perchè ci hanno detto che il giorno dopo avrebbero dovuto lavorare e dovevano chiudere. Per fortuna abbiamo trovato un altro locale, un ristorante, dove siamo stati benissimo, sempre in zona, ci hanno servito taglieri, verdure sott'olio..tante bontà.. ma vi assicuro che è stata dura. E non è che la Valle Cervo sia tutto l'anno piena di gente. Magari a Ferragosto anche chi lavora in zona potrebbe fare uno sforzo in più, no? Evviva l'accoglienza e il turismo.