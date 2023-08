Un lettore: "A Rosazza è pericoloso passare nella strettoia se arriva un pullman"

In un momento di grande entusiasmo per i numeri positivi del turismo nel Biellese, vorrei segnalare agli organi competenti la necessità di mettere in sicurezza la strettoia di Rosazza sulla strada provinciale per Piedicavallo. Strettoia che esiste da sempre, dove il traffico automobilistico è regolato da un semaforo. Ma non mi era mai capitato di vedere cosa succede quando è un pullman dell'Atap ad affrontare la strozzatura.

L'11 agosto scorso, poco prima delle 20, stavo salendo in auto a Piedicavallo. A Rosazza ho trovato il semaforo rosso. Mi sono fermato. Dietro di me, in poco tempo sono arrivate altre auto e non ci è rimasto altro dare fare che attendere il verde. Dalla strettoia non arriva nessuno. Scatta il verde e ripartiamo ma dietro la prima curva mi trovo davanti il pullman dell'Atap che stava scendendo lentissimamente, ondeggiando, sfiorando i muri delle case.

Sbigottito freno cercando di avvertire chi mi seguiva per evitare un tamponamento. Poi, anche se noi tutti eravamo passati con il verde, è stato subito evidente che il bus non sarebbe riuscito a fare marcia indietro e la retromarcia l'abbiamo fatta noi. Nella manovra ho sfiorato lo spigolo di un cancello e mi sono procurato un piccolo danno.

Ritornato all'imbocco della strettoia ho atteso che uscisse l'autobus e ho fatto le mie rimostranze all'autista, chiedendo se avrei potuto chiedere un rimborso del piccolo danno. L'autista per prima cosa mi ha detto che anche lui era passato con il verde ma purtroppo ci aveva impiegato più tempo del previsto e nel frattempo era scattato il verde anche per noi. E dalle sue parole ho capito che non era la prima volta che si verificava la situazione.

Seguendo il suo consiglio, pur avendo già capito dalle sue parle che non avevo alcuna speranza di ottenere un eventuale rimborso, dopo Ferragosto, ho telefonato all'Atap, con l'obiettivo soprattutto di segnalare a chi di dovere il problema. Anche perché, dopo aver assistito all'attraversamento da brivido del bus tra le case, ho immaginato che razza di stress deve essere soprattutto per gli autisti (ma anche per i passeggeri) l'attraversamento della strettoia con un bus così grande (anche se l'Atap mi ha detto che quello in servizio è il più piccolo a disposizione). Ho fatto un po' fatica a farmi capire dall'addetto all'ufficio sinistri ma ho la speranza che possa attivare la procedura che consenta ai vertici di Atap di chiedere un intervento risolutivo. Magari si potrebbe pensare di migliorare un po' la situazione cominciando a eliminare la possibilità che un'auto imbocchi la strettoia prima che il bus ne sia uscito, che so, dotando l'autobus di un apposito sensore che regoli il semaforo. Credo che la sicurezza debba essere una priorità.